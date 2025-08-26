Seorang WNI Tertembak di Lahan Sengketa Perbatasan RI-Timor Leste, TNI Turun Tangan

jpnn.com - Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) bernama Paulus Oki tertembak di perbatasan RI-Timor Leste pada Senin, 25 Agustus 2025.

Informasi ini disampaikan Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Dansatgas Pamtas) RI–RDTL Letkol Arh TNI Reindi Trisetyo Nugroho.

"Insiden penembakan di wilayah Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) itu terjadi saat ada konflik antara WNI asal TTU dan WNA Timor Leste di atas lahan sengketa antara Indonesia-Timor Leste," kata Dansatgas Pamtas saat dihubungi dari Kupang.

Menurut Letkol Arh Reindi, insiden penembakan tersebut menyebabkan seorang WNI terluka.

Dia mengatakan dari luka tembak yang ditunjukkan diketahui bahwa luka tersebut disebabkan oleh tembakan peluru karet atau peluru tumpul.

"Bukan peluru tajam sehingga kondisi lukanya hanya luka minor," ungkapnya.

Setelah kejadian pada Senin (25/8) pagi itu, pihaknya bersama Forkompimda di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) telah turun ke tempat kejadian peristiwa (TKP) untuk olah TKP dan mengungkap kejadian yang sebenarnya.

Namun, pihaknya belum mengetahui siapa yang melakukan penembakan, apakah dari warga Timor Leste atau dari aparat keamanan dari Timor Leste yang ikut dalam peristiwa itu.