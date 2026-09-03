Sepak Bola Indonesia Berduka, Iwan Setiawan Meninggal Dunia

jpnn.com - Kabar duka datang dari sepak bola Indonesia. Pelatih senior Iwan Setiawan dilaporkan meninggal dunia pada Kamis (3/9/2026).

Kabar kepergian Iwan pertama kali diketahui melalui unggahan sesama pelatih, Rudy Eka Priyambada, di media sosial Instagram.

Rudy menyampaikan pesan duka sekaligus mengenang Iwan sebagai sosok yang memberikan pengaruh besar dalam perjalanan kariernya di dunia kepelatihan.

"Innalillahi wainnailaihi rajiun. Selamat jalan Ayah Iwan Setiawan," tulis Rudy.

Rudy juga mengenang pertemuan terakhirnya dengan Iwan dalam sebuah kegiatan National Football Philosophy (NFP) di Yogyakarta.

Bagi Rudy, Iwan bukan sekadar seorang pelatih. Dia mengenangnya sebagai sosok yang jujur dan apa adanya, sekaligus menjadi salah satu panutan dalam perjalanan karier kepelatihannya.

"Terima kasih Ayah Iwan sudah menjadi panutan saya dalam karier kepelatihan sepak bola. Amal ibadah diterima di sisi Allah SWT," lanjut Rudy.

Kepergian Iwan menjadi kehilangan bagi sepak bola nasional. Namanya bukan sosok yang asing bagi pencinta sepak bola Indonesia.