Sepak Bola Putri di Jakarta Bergeliat dengan Kehadiran MLSC 2025
jpnn.com, JAKARTA - Geliat sepak bola putri di DKI Jakarta bergelora dengan adanya event MilkLife Soccer Challenge (MLSC) 2025.
Direktur Program MLSC, Teddy Tjahjono mengungkapkan bahwa kompetisi sepak bola putri di Jakarta diikuti sebanyak 156 SD dan Madrasah Ibtidaiyah.
Tercatat ada 76 tim untuk KU 10, serta buat KU 12 mencapai 164 peserta.
Jumlah ini sejatinya di luar prediksi dari panitia penyelenggara mengingat tim peserta tidak hanya diikuti oleh sekolah yang ada di kawasan ibu kota.
Peningkatan jumlah peserta menunjukkan bahwa dari anak-anak yang bermain sepak bola putri itu semakin besar.
“Jadi kami pecah rekor hari ini dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang seri MLSC 2025.”
“Di sisi lain tidak hanya peningkatan jumlah peserta, dari sisi permainan dan level kompetitif juga semakin baik,” ujar Teddy.
Ajang MLSC 2025 seri Jakarta digelar di Kingkong Soccer Arena dan Stadion Atang Sutresna Kopassus, Cijantung sejak (7/11) sampai Minggu (23/11).
Geliat sepak bola putri di DKI Jakarta bergelora dengan adanya event MilkLife Soccer Challenge (MLSC) 2025
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MI Al Ihsan & SDN Mojorejo 01 Juarai MilkLife Soccer Challenge Malang Seri 1 2025-2026
- DKI Jakarta Juara Umum Kejurnas Catur 2025 di Sulbar, Hardiyanto Kenneth Masih Kurang Puas
- PON Bela Diri Kudus 2025 Berakhir Sukses, DKI Jakarta Raih Gelar Juara Umum
- Kritisi Rencana Kenaikkan Dana BTT, Josephine PSI Minta Pengeluaran Bansos Diprioritaskan
- MLSC Yogyakarta Seri 1 2025-2026, Baburroyyan Kiyudan & SD Muhammadiyah Karangploso Juara
- Pramono Anung Janji Ubah Pola Pengerjaan Proyek Agar Tidak Menumpuk di Akhir Tahun