Sepak Bola Putri di Kudus dan Malang Menggeliat berkat MLSC 2026

Pemain SDN Lowokwaru 3, Adelice Maureen Hanum Faisal, saat berlaga pada ajang Milklife Soccer Challenge Malang Seri 2 2025/26 di Stadion Gajayana, Minggu (24/5). Foto: Dokumentasi MLSC 2026

jpnn.com - Ajang MilkLife Soccer Challenge 2026 edisi Malang menjadi milik SDN Tulungrejo 02 dan SDN Lowokwaru 3 di kategori KU-10 serta KU-12.

SDN Tulungrejo 02 menjadi juara seusai mengalahkan SDN Tunjungsekar 3 dengan skor 3-1 di Stadion Gajayana, Minggu (24/5).

Adapun di KU-12 tercatat SDN Lowokwaru 3 menjadi juara seusai menang atas SDN Pandanlandung dengan skor 3-0.

Adelice Maureen Hanum Faisal menjadi sorotan pada KU-12 untuk SDN Lowokwaru 3 seusai menjadi topskor dengan raihan 36 gol.

Pelatih MLSC 2025/26 Timo Scheunemann mengaku senang dengan melihat talenta yang ada di kota Malang.

Beberapa pemain sepak bola putri mulai bermunculan kendati ajang tersebut baru digelar dua kali di kota Apel.

“Malang baru dua kali menggelar MLSC, namun perkembangannya sudah terlihat baik, dari jumlah pemain maupun kualitas pemain.”

“Beberapa pemain yang tampil di final KU 12 nanti diproyeksikan memperkuat tim Malang All-Star untuk tampil di Kudus pada akhir Juni mendatang,” ujar pria kelahiran 23 November 1973 itu.

Geliat sepak bola putri di Kudus dan Malang mulai bermunculan seusai adanya MilkLife Soccer Challenge 2026 untuk KU-10 dan KU-12

