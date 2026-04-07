Sepak Bola Putri Indonesia Dapat Suntikan dari Prancis, Apa Dampaknya?
jpnn.com - Kolaborasi baru terjalin antara Indonesia dan Prancis dalam upaya mendorong perkembangan sepak bola putri.
Melalui program bertajuk Next Goal, Indonesia-Prancis sepakat memperkuat fondasi pembinaan sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi talenta muda di Tanah Air.
Inisiatif ini merupakan kerja sama lintas lembaga yang melibatkan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, Federasi Sepak Bola Prancis, dan PSSI.
Program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas teknis pemain, tetapi juga menyasar penguatan aspek kepelatihan, kepemimpinan, serta tata kelola sepak bola perempuan.
Langkah ini sekaligus menjadi kelanjutan dari berbagai inisiatif sebelumnya yang telah membuka jalan kerja sama kedua negara di sektor olahraga, khususnya dalam pengembangan talenta muda.
Kini, fokus diperluas dengan membangun sistem yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi sepak bola putri Indonesia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif kolaborasi tersebut.
Dia menilai program ini menjadi bagian penting dalam mempercepat kemajuan sepak bola putri nasional.
