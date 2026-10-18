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Sepak Bola Putri Usia Dini di Bekasi Terus Bergeliat Melalui MLSC 2026/27

Sepak Bola Putri Usia Dini di Bekasi Terus Bergeliat Melalui MLSC 2026/27
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Penyelenggaraan MilkLife Soccer Challenge Seri 1 2026/27 yang digelar di Bekasi, Jawa Barat. Foto: Dokumentasi MLSC

jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme terhadap sepak bola putri usia dini terus menunjukkan tren positif pada penyelenggaraan MilkLife Soccer Challenge (MLSC) di Bekasi dan Kudus.

Tercatat dari dua tempat total diikuti 2.933 atlet dari 180 sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Pada ajang yang digelar di Bekasi tercatat diikuti 1.261 atlet dari 80 SD dan MI.

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Para peserta yang ikut bersaing dalam dua kelompok usia, yakni KU 10 yang diikuti 30 tim dan KU 12 dengan 86 tim dalam laga yang digelar di Bekasi International Soccer Field dan Lapangan Yonif 202 Tajimalela.

Program Manager MilkLife Soccer Challenge Edi Supriyanto menilai tingginya partisipasi di Bekasi dan Kudus menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola putri di Indonesia, khususnya pada usia dini.

Menurut Edi keterlibatan semakin banyak atlet dan sekolah menjadi modal penting untuk memperluas akses pembinaan sepak bola putri.

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“Antusiasme yang ditunjukkan para peserta dan sekolah menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola putri,” ujar Edi

“Kami berharap semakin banyak anak perempuan yang tertarik untuk bermain sepak bola dan mendapatkan kesempatan mengasah kemampuan mereka melalui MLSC,” imbuhnya

Perkembangan sepak bola putri usia dini terus berkembang dengan adanya MLSC di Bekasi dan Kudus.

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