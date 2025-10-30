Sepakat Bercerai, Andre Taulany dan Erin Ungkap Sebuah Komitmen

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany menyampaikan curahan hati setelah dirinya dan Erin sepakat bercerai secara baik-baik.

Dia merasa tidak ada yang menginginkan perceraian, namun dirinya berterima kasih kepada semua pihak yang peduli pada rumah tangganya dengan Erin Taulany.

"Dibilang lega, ya enggak juga lah. Karena namanya perceraian itu siapa yang mau, siapa yang ingin minta. Tetapi terlepas dari apa pun itu, saya berterima kasih juga kepada Bang Malik yang bisa memediasi kami berdua," ungkap Andre Taulany di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/10).

Mantan vokalis Stinky itu lantas mengungkap komitmen dirinya dan Erin Taulany meski nanti telah resmi bercerai.

Andre Taulany ingin tetap saling dukung, terutama demi kepentingan anak-anak.

"Intinya adalah ke depan kami akan menjadi orang tua yang tetap saling support untuk satu sama lain, walaupun sudah tidak dalam konteks suami istri karena kami punya anak-anak yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami besarkan secara bersama-sama," beber Ketua The Prediksi itu.

Menurut Andre Taulany, kondisi psikologis anak-anak tetap merupakan prioritas utama.

Dia dan Erin Taulany memastikan bakal selalu hadir sebagai orang tua yang suportif.