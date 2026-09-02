Sepakat Bercerai, Audi Marissa Serahkan Hak Asuh Anak ke Anthony Xie
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Audi Marissa dan Anthony Xie sepakat untuk berpisah secara baik-baik.
Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea.
Dia mengatakan pasangan selebritas tersebut sudah sepakat berpisah dengan baik-baik, sebelum Audi Marissa mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
"Memang antara Audi dan Anthony sebelum adanya gugatan cerai sudah membuat kesepakatan di mana mereka akan bercerai dengan secara baik-baik," ujar Rendi Rumapea di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (1/9).
Di balik gugatan cerai tersebut telah ada kesepakatan dari keduanya terkait hak asuh anak putra sematawayang mereka, Anzel Maverick Xie.
Rendi mengatakan bahwa hak asuh anak akan diberikan kepada Anthony Xie.
Hal itu sesuai dengan kesepakatan bersama Anthony Xie dan sang istri.
"Hak asuh ada di Anthony. Atas kesepakatan bersama. Jadi, anak diasuh sama bapaknya," ucap Rendi Rumapea.
Di balik gugatan cerai, telah ada kesepakatan dari Audi Marissa dan Anthony Xie terkait hak asuh anak putra sematawayang mereka.
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