Sepakat Berpisah Baik-Baik, Ridwan Kamil - Atalia Praratya Tutup Peluang Rujuk
jpnn.com, BANDUNG - Proses perceraian antara Ridwan Kamil dan Atalia Praratya memasuki tahap mediasi.
Kedua belah pihak sudah menjalani proses mediasi yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung pada Jumat (19/12/2025) siang.
Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi mengatakan, setelah menjalani mediasi, keduanya sepakat untuk berpisah setelah menjalani biduk rumah tangga selama 29 tahun.
"Setelah menjalani proses mediasi yang dihadiri masing-masing prinsipal, yaitu Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia Praratya, keduanya telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik," kata Wenda dalam konferensi pers di Kota Bandung.
Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa.
Ia menegaskan bahwa keputusan berpisah diambil secara bersama tanpa adanya konflik berkepanjangan.
“Ya, kami tegaskan kembali, masing-masing pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik,” kata Debi.
Meski demikian, para kuasa hukum belum mengungkapkan secara rinci terkait alasan perceraian maupun tahapan hukum selanjutnya yang akan ditempuh di Pengadilan Agama Bandung.
Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sepakat berpisah secara baik-baik setelah menjalani proses mediasi yang dihadiri para prinsipal, siang tadi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Minta Maaf kepada Atalia, Lisa Mariana Akui Lakukan Kesalahan Fatal
- Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil, Lisa Mariana Minta Maaf
- Sempat Jadi Perbincangan, Lisa Mariana Bukan Penyebab Ridwan Kamil Digugat Cerai
- KPK Pastikan Proses Perceraian Ridwan Kamil dan Atalia tak Halangi Penelusuran Aset Korupsi
- Dedi Mulyadi Sebut Teras Cihampelas Mengganggu Estetika Kota Bandung
- Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil Bukan Gara-gara Lisa Mariana