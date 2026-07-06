Sepakat Bikin Gebrakan Baru, RI-Singapura Tanda Tangani MoU Penting Ini di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia melalui penguatan kerja sama di tiga sektor strategis.

Ketiga sektor strategis tersebut, yakni energi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan hubungan institusi pertahanan.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan komitmen memperkuat kerja sama dengan Indonesia, terutama di bidang energi, pengembangan sumber daya manusia, dan hubungan institusi pertahanan, dalam Pertemuan Tahunan Pemimpin Indonesia-Singapura di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

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Lawrence mengatakan dirinya dan Presiden RI Prabowo Subianto sepakat memperluas kerja sama untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi masyarakat kedua negara, memperkuat ketahanan, serta meningkatkan daya saing Indonesia dan Singapura.

"Komitmen untuk meningkatkan kerja sama itu tercermin dari berbagai kesepakatan dan nota kesepahaman yang kami tandatangani hari ini," kata Lawrence dalam pernyataan bersama.

Ia menjelaskan sektor energi menjadi salah satu fokus utama kerja sama karena perkembangan situasi di Timur Tengah menunjukkan pentingnya kemandirian energi dan diversifikasi sumber energi.

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Menurut Lawrence, Singapura melihat potensi besar Indonesia dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Karena itu, kedua negara akan memperluas kolaborasi, antara lain melalui proyek energi surya di Morowali, Sulawesi Tengah, serta implementasi perdagangan listrik lintas negara.

Selain sektor energi, kedua pemimpin juga sepakat mempererat hubungan antarmasyarakat, termasuk melalui program pertukaran pelajar antara Singapura dan siswa Sekolah Garuda.