Sepakat Cerai, Audi Marissa dan Anthony Xie Tetap Jalani Mediasi

jpnn.com, JAKARTA - Proses perceraian aktris Audi Marissa dan aktor Anthony Xie kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

Sidang kali ini menjadi agenda perdana yang dihadiri oleh kuasa hukum dari masing-masing pihak.

Persidangan diisi dengan penyerahan surat kuasa serta identitas advokat yang menangani perkara perceraian keduanya.

Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, mengatakan pihaknya bersama kuasa hukum Audi Marissa telah menyampaikan kesepakatan terkait jadwal mediasi.

Adapun mediasi pertama rencananya digelar pada 22 September 2026 mendatang.

“Kalau dari kami, kami sudah sampaikan ya bahwa dari prinsipal masing-masing bisa tanggal 22 September. Tinggal nanti kami komunikasikan dengan mediator yang sudah dipilih,” kata Rendi Rumapea di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

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Menurutnya, kedua pihak kemungkinan besar akan hadir dalam agenda mediasi tersebut.

Audi Marissa dan Anthony Xie juga disebut sudah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti proses mediasi.