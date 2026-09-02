Sepakat Cerai Dengan Anthony Xie, Audi Marissa Tulis Salam Perpisahan
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Audi Marissa menuliskan salam perpisahan kepada suaminya, Anthony Xie.
Dalam unggahan terbarunya di Instagram, dia membagikan foto kebersamaannya dengan Anthony Xie dan si kecil, Anzel Maverick Xie.
Audi Marissa menyampaikan rasa syukurnya atas hubungan yang pernah terjalin dengan Anthony Xie.
Kehadiran putra sematawayangnya juga menjadi sebuah kebahagiaan bagi wanita 31 tahun itu.
"Bersyukur atas segala hal yang telah kami lalui bersama, semua pelajaran yang kami dapatkan, dan terutama atas anugerah terindah yang dihadirkan oleh kisah kami," ujar Audi Marissa melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (2/9).
Meskipun jalan yang mereka lalui bakal berbeda, tetapi kasih sayang dan tanggung jawab mereka untuk sang buah hati tetap akan diutamakan.
"Kami mungkin akan menempuh jalan yang berbeda mulai saat ini, namun kami akan senantiasa berbagi kasih sayang dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua. Semoga kami selalu mengedepankan rasa saling menghormati, bersikap baik, dan mengusahakan yang terbaik bagi Anzel, selalu," kata Audi Marissa.
Pemain serial Istri Paruh Waktu itu juga mengucapkan terima kasih kepada Anthony Xie untuk perjalanan mereka selama ini.
Aktris Audi Marissa menuliskan salam perpisahan kepada suaminya, Anthony Xie melalui akunnya di Instagram.
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