Sepakati Target 80 Medali Emas, Kemenpora Dukung Cabor Raih Hasil Maksimal di SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Tim Review telah menyepakati target medali di ajang SEA Games 2025 Thailand.

Mengirimkan lebih dari 900 atlet untuk mengikuti 48 cabor dari 51 cabor yang dipertandingkan di SEA Games, Kemenpora bersama KONI dan NOC Indonesia mengincar posisi 3 besar klasemen akhir dengan target minimal 80 medali emas.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Surono menyampaikan target perolehan medali SEA Games 2025 yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menpora Erick Thohir adalah hasil rapat Kemenpora dengan tim review, yang telah melakukan proses seleksi ketat secara bertahap.

"Proses review dengan segala dinamikanya berjalan dengan baik. Terjadi dialog yang kondusif juga untuk menjembatani keyakinan jumlah medali versi cabor, dengan hasil penilaian tim review yang mempertimbangkan berbagai hal, termasuk kekuatan dari para negara pesaing," kata Deputi Surono, Kamis (04/12).

"Hal ini menyebabkan cabor-cabor menerima dan sepakat dengan jumlah target medali hasil penilaian tim review. Dan ketika kita mengikuti ajang multi event, maka yang mengeluarkan dan mengumumkan target medali adalah pemerintah. Tentu saja ketika pemerintah telah menyampaikan angka target medali kepada publik, maka setiap PB cabor juga sepakat dengan target tersebut," tegas Deputi Surono.

Terkait target tersebut, Deputi Surono berharap kepada seluruh cabor berjuang maksimal untuk mendapatkan medali emas. "Tentu mimpi kita semua untuk mendapatkan medali emas semaksimal mungkin melebihi target yang telah ditetapkan. Kami terus mendukung, memotivasi dan memberikan dorongan kepada para atlet untuk tampil total demi raihan emas di SEA Games 2025 mendatang," harapnya.(ray/jpnn)