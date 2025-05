Sepanjang 2024, AIA Kelola Rp 735 Triliun Uang Pertanggungan

jpnn.com, JAKARTA - PT AIA Financial (AIA) berhasil mengelola Rp 735 triliun uang pertanggungan dan melibatkan 133 juta orang melalui program AIA One Billion hingga akhir 2023. Hal itu tercermin dalam Laporan Keberlanjutan 2024.

AIA One Billion merupakan visi AIA Group untuk tahun 2030, yaitu menjangkau satu miliar orang agar dapat menjalani hidup yang Lebih Sehat, Lebih Lama, Lebih Baik.

"Keberlanjutan bagi AIA adalah suatu keharusan," kata Chief Marketing Officer AIA, Kathryn Parapak, Senin (19/5).

Dia mengatakan, laporan ini menggambarkan komitmen perusahaan yang dicapai melalui lima pilar strategi keberlanjutan yaitu Health & Wellness, Sustainable Investment, Sustainabel Operation, People & Culture, Effective Governance.

"Kami juga mendorong keterlibatan dan kinerja karyawan secara inklusif serta memastikan tata kelola yang kuat tetap menjadi prioritas utama,” jelasnya.

Sejumlah pencapaian utama di 2024 antara lain, dari sisi Health & Wellness, anggota AIA Vitality telah mengumpulkan 8,5 miliar langkah dan 3,9 juta menit durasi olahraga. Sebanyak 4.334 sekolah pendaftar dalam AIA Healthiest Schools.

"Juga 30 ribu pohon ditanam sebagai apresiasi bagi nasabah dalam program Satu Pohon Satu Polis (One Policy One Tree) bersama para mitra seperti Benih Baik dan One Tree Planted," ujarnya.

Di sisi Sustainable Operation, pihaknya melakukan aksi pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 28,73% dan pengurangan konsumsi energi sebesar 30,38% dibandingkan tahun 2019.