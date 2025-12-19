Sepanjang 2025, BNN Ungkap 746 Kasus Narkotika dan Musnahkan Ratusan Ton Ganja

jpnn.com, JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang 2025 berhasil mengungkap 746 kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

BNN juga membongkar 42 jaringan peredaran terorganisir yang terdiri dari 33 jaringan nasional dan 9 jaringan internasional.

Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto menyatakan pihaknya terus berupaya memberikan informasi terbuka kepada publik terkait capaian penanganan narkotika.

Hal ini disampaikan Suyudi dalam konferensi pers Akhir Tahun 2025, di kantor BNN RI, Jakarta, Jumat (19/12).

“Masyarakat berhak mengetahui capaian kinerja dan kerja keras BNN RI selama satu tahun terakhir, sekaligus memahami peruntukan uang pajak yang dialokasikan khusus untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika,” kata Suyudi.

Dari pengungkapan tersebut, BNN menangkap 1.174 orang tersangka, dengan barang bukti narkotika berupa lebih dari 4 ton sabu, 2,1 ton ganja, 2.061,56 gram ganja sintetis, dan 364.750 butir pil ekstasi.

Baca Juga: Tim Gabungan Operasi Penindakan Narkotika Musnahkan 69 Ton Ganja di Aceh Utara

Selain itu, BNN RI juga memusnahkan ladang ganja seluas 127.800 meter persegi, dengan total 224.500 batang tanaman dan berat keseluruhan mencapai 109,8 ton.

“Upaya ini dilakukan untuk memutus mata rantai produksi narkotika di Indonesia,” lanjutnya.