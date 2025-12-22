Sepanjang 2025, Digiplus Hadirkan Lebih Dari 7 Brand Teknologi Terkini

jpnn.com, JAKARTA - Multibrand gadget store di bawah naungan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP), Digiplus mencatatkan perkembangan bisnis positif sepanjang 2025.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Digiplus memperkuat posisinya sebagai destinasi utama produk teknologi dan gaya hidup digital di Indonesia.

Pergerakan pertumbuhan bisnis itu seiring dengan strategi ekspansi jaringan ritel serta penguatan portofolio produk teknologi menjadi salah satu yang mendorong Digiplus semakin dikenal.

“Sepanjang 2025, kami melihat perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah pada teknologi sebagai bagian dari gaya hidup," ungkap Head of Marketing MAPTech for Digiplus, Dwita Satyanti, Senin (22/12).

Dia menambahkan Digiplus telah mengoperasikan total 105 gerai tidak hanya tersebar di kota besar, tetapi juga kecil di seluruh Indonesia ada akhir 2025.

Jangkauan ini memungkinkan Digiplus untuk menjangkau konsumen secara lebih luas, sekaligus memperkuat kehadirannya di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup urban.

Pertumbuhan gerai juga diiringi dengan digitalisasi yang dilakukan Digiplus untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan ke pada pelanggan dalam membeli produk secara daring yang bisa diakses kapanpun.

“Digiplus hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut dengan menghadirkan ritel yang tidak hanya menjual produk, tetapi juga pengalaman. Diversifikasi brand menjadi salah satu fokus utama kami di 2025. Kami ingin memastikan bahwa Digiplus dapat menjadi one-stop solution bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan teknologi mereka,” ujar Dwita.