menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Sepanjang 2025, Grup Astra Masih Dominasi Penjualan Mobil Nasional

Sepanjang 2025, Grup Astra Masih Dominasi Penjualan Mobil Nasional

Sepanjang 2025, Grup Astra Masih Dominasi Penjualan Mobil Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penjualan mobil baru. ilustrasi. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Pasar mobil penumpang nasional sepanjang 2025 menunjukkan tren yang relatif stabil.

Merujuk pada data penjualan retail mobil penumpang yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memperlihatkan merek-merek dari Grup Astra masih mendominasi daftar mobil terlaris di Indonesia.

Kondisi ini mencerminkan preferensi konsumen yang tetap mengutamakan kepraktisan, kemudahan perawatan, serta nilai jual kembali.

Baca Juga:

Dominasi tersebut tidak hanya terlihat di pasar kendaraan baru, tetapi juga berpengaruh terhadap pergerakan mobil bekas.

Model-model dengan volume penjualan tinggi di pasar primer umumnya memiliki likuiditas yang lebih baik di pasar sekunder, sehingga tetap diminati dalam jangka panjang.

Sepanjang 2025, Grup Astra Masih Dominasi Penjualan Mobil Nasional

Baca Juga:

Toyota Avanza Pimpin Daftar

Toyota Avanza kembali menempati posisi teratas sebagai mobil penumpang terlaris sepanjang 2025 dengan penjualan lebih dari 40 ribu unit.

MPV ini masih menjadi andalan keluarga Indonesia berkat kapasitas tujuh penumpang, fleksibilitas penggunaan, serta kemudahan perawatan. Avanza juga dikenal memiliki nilai jual kembali yang relatif stabil.

Dari data penjualan retail Gaikindo memperlihatkan merek-merek dari Grup Astra masih mendominasi daftar mobil terlaris di Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI