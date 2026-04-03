menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Sepanjang 2025, Indocement Cetak Kenaikan Laba Bersih 12 Persen

Sepanjang 2025, Indocement Cetak Kenaikan Laba Bersih 12 Persen

Sepanjang 2025, Indocement Cetak Kenaikan Laba Bersih 12 Persen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konferensi pers Indocement bersama media di Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) mencatatkan pertumbuhan laba bersih positif sepanjang 2025.

Pencapaian itu diraih meski perseroan menghadapi tantangan berupa penurunan tipis pada total volume penjualan semen dan klinker.

Perseroan melaporkan total volume penjualan sebesar 19.941 ribu ton pada 2025, atau mengalami koreksi sebesar 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Baca Juga:

Penurunan itu dipicu menyusutnya permintaan di pasar domestik sebesar 3,9%, walaupun di sisi lain volume ekspor melonjak signifikan hingga 73,9%.

Dari sisi performa keuangan, Indocement membukukan pendapatan neto senilai Rp17.731,2 miliar, angka ini turun 4,4% dari capaian tahun 2024. 

Sementara itu, beban pokok pendapatan juga berhasil ditekan sebesar 4,2% menjadi Rp11.961,3 miliar.

Baca Juga:

Hasil tersebut membawa perseroan meraup laba kotor sebesar Rp5.769,9 miliar. 

Dengan demikian, margin laba kotor Indocement berada di level 32,5% terhadap total pendapatan bersih perusahaan selama satu tahun penuh.

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) mencatatkan pertumbuhan laba bersih positif sepanjang 2025, meski penjualan menurun.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI