Sepanjang 2025, Modena Hadirkan 10 Produk Water Heater, Ada yang Berbasis IoT

jpnn.com, JAKARTA - Permintaan pasar terhadap water heater atau pemanas air hemat energi serta hadirnya IoT (internet of things) connectivity dengan smart controls dan digital interfaces yang semakin diminati oleh konsumen.

Merujuk data Global Market Insights, pasar water heater Asia Pasifik bernilai USD 10,5 miliar pada 2024.

Angka itu diproyeksikan tumbuh dari USD 11 miliar pada 2025 menjadi USD 18,6 miliar pada 2034 dengan CAGR 6%.

Pertumbuhan populasi urban, terutama di Vietnam, Indonesia, dan Malaysia, mendorong peningkatan permintaan terhadap produk pemanas air dalam satu dekade terakhir.

Melihat hal itu, Modena terus menghadirkan sejumlah produk inovatif di Indonesia.

Setidaknya 10 produk electric storage water heater yang diperkenalkan di pasar Indonesia sepanjang 2025.

Dari total jajaran itu, terdapat 2 produk yang sudah terintegrasi teknologi IoT untuk memberikan kemudahan kontrol pintar bagi pengguna.



"Ini menjadi komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk yang melampaui dapur dan menjawab kebutuhan gaya hidup modern,” ujar Teddy Wijaya, VP Marketing Modena dalam siaran persnya, Selasa (23/9).

Modena menetapkan standar baru di kategori water heater melalui Onyx Series dengan desain modern.