Sepanjang 2025, PIS Angkut 170 Miliar Liter BBM & LPG

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) membuktikan komitmennya dalam memberikan pelayanan mendukung distribusi energi nasional dengan mengangkut sebanyak 170 miliar liter BBM dan LPG ke seluruh nusantara, dan penjuru dunia.

PIS mengangkut energi berupa minyak mentah, produk kilang, BBM, dan LPG untuk keamanan pasokan energi nasional, sebanyak 107 miliar liter.

Serta angkutan kargo untuk market internasional sebanyak 63 miliar liter.

"Ini menunjukkan kontribusi signifikan PIS dalam memastikan pasokan energi dari Sabang sampai Merauke, serta perluasan jangkauan layanan yang terus dipercaya di pasar global," ujar Direktur Utama PIS Surya Tri Harto.

Realisasi sekaligus melanjutkan tren pertumbuhan bisnis dan kapasitas angkutan energi yang telah ditunjukkan PIS pada tahun sebelumnya, ketika perusahaan berhasil mengangkut lebih dari 161 miliar liter BBM dan LPG pada 2024.

Capaian tersebut memperkuat posisi PIS sebagai urat nadi distribusi energi nasional, yang secara konsisten menjaga kelancaran pasokan BBM, LPG, dan produk energi lainnya di seluruh negeri.

PIS juga terus memperkuat armada untuk angkutannya, dengan total mencapai 110 kapal milik hingga akhir 2025.

Beroperasi 7 hari seminggu selama 24 jam penuh, operasional kapal tanker PIS juga didukung dengan kehadiran 338 kapal pendukung pelabuhan (tugboat) untuk memastikan kelancaran proses sandar dan bongkar muat di berbagai pelabuhan.