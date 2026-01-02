Sepanjang 2025, Xiaomi Distribusikan 400 Ribu Unit Mobil Listrik

jpnn.com, TIONGKOK - Perusahaan teknologi asal Tiongkok, Xiaomi mengumumkan telah mendistribusikan lebih dari 50 ribu unit mobil pada Desember 2025.

Angka tersebut membuat total angka pengiriman mobil listrik sepanjang 2025 lebih dari 400.000 unit mobil.

Menurut siaran CarNewsChina pada Kamis (1/12), Xiaomi meluncurkan model mobil pertama, sedan SU7, pada Maret 2024. Mobil tersebut mulai dikirim ke konsumen sebulan setelah dirilis.

Xiaomi tidak membagikan angka pasti pengiriman mobilnya pada Desember.

Mereka hanya menyatakan jumlah mobil yang dikirim pada Desember 2025 lebih dari 50.000 unit.

Menurut China EV Datatracker, yang memantau pengiriman mobil China, Xiaomi mengirimkan produknya sepanjang Januari sampai November 2025 sebanyak 361.625 unit mobil.

China EV DataTracker berencana menerbitkan data pengiriman mobil Desember 2025 pada 15 Januari 2026.

Xiaomi selama November 2025 tercatat mengirimkan 46.249 mobil yang terdiri atas 33.729 unit SUV YU7 dan 12.520 sedan SU7 di China.