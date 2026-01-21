Sepanjang 2025, KAI Logistik Kelola 22,9 juta Ton Barang

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik menutup 2025 dengan mencatatkan kinerja pengelolaan barang sejumlah 22,9 juta ton sepanjang 2025.

Capaian kinerja volume sejumlah 22,9 juta ton didominasi oleh lini batu bara dengan volume sekitar 16,9 juta ton, diikuti dengan layanan pra purna BBM/BBK sejumlah 3,1 juta ton, layanan kontainer 2,5 juta ton, semen dan limbah B3 sekitar 432 ribu ton hingga layanan kurir sebesar 65,6 ribu ton.

”2025 menjadi tahun penuh dinamika dan tantangan. Walaupun capaian kinerja volume menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan 2024, namun perseroan dapat membukukan pendapatan usaha dengan pertumbuhan 4% sebesar 1,1 trilun Rupiah," ujar Direktur Utama KAI Logistik, Yuskal Setiawan.

Yuskal melanjutkan dinamika industri khususnya industri batu bara memengaruhi capaian kinerja perusahaan.

”Walaupun Perseroan menghadapi tantangan pada layanan pengelolaan batu bara, namun Perusahaan juga menunjukkan pertumbuhan pada segmen layanan lain seperti angkutan kontainer, angkutan Limbah B3, layanan pra-purna BBM/BBK hingga angkutan ritel,” jelas Yuskal.

Pada layanan angkutan kontainer, pertumbuhan volume menyentuh 8% yang didorong oleh sejumlah langkah strategis seperti peningkatan kapasitas melalui penambahan rangkaian dan perjalanan KA Kontainer, penguatan ekosistem logistik halal, hingga penguatan komitmen green logistic melalui pencantuman emisi karbon pada invoice pelanggan.

Sementara layanan Limbah B3, menjadi layanan dengan pertumbuhan tertinggi yakni 37% dengan jumlah volume lebih dari 14 ribu ton dibandingkan capaian tahun lalu sekitar 10 ribu ton.

”Layanan ritel menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 11%. Berbagai ekspansi dilakukan di sepanjang 2025 di antaranya perluasan cakupan layanan termasuk ke seluruh Indonesia, perluasan titik layanan service point, penguatan kolaborasi dan kemitraan dengan pihak-pihak strategis, hingga penyempurnaan layanan seperti perlindungan asuransi sepeda motor dan layanan digital kurir melalui aplikasi KAI Logistik TRAX,” terang Yuskal.