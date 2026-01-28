Sepanjang 2026, Chery Bakal Meluncurkan 7 Mobil Baru, Ada Hybrid Hingga ICE
jpnn.com, JAKARTA - Pabrikan mobil asal China, Chery akan membuat gebrakan baru sepanjang 2026.
Pasalnya, Chery berniat meluncurkan tujuh model baru sekaligus di Indonesia.
Selain itu, mereka juga memperluas jaringan hingga total 120 diler di berbagai kota strategis Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Direktur Chery Group Indonesia, Zeng Shuo saat ditemui di Jakarta pada Jumat (14/2).
Dia mengatakan langkah ini merupakan strategi memperkuat kepercayaan pelanggan serta meningkatkan pengalaman kepemilikan kendaraan Chery secara menyeluruh.
“Kami ingin memastikan setiap produk dan layanan yang kami hadirkan memberikan nilai terbaik bagi keluarga Indonesia. Kepercayaan pelanggan adalah prioritas utama kami. Karena itu, kami akan terus memperkuat pengalaman kepemilikan,” ujar Zeng Shuo.
Adapun tujuh model baru yang akan meluncur mencakup lini hybrid Chery, yakni Chery Super Hybrid (CSH), kendaraan listrik murni (BEV), hingga model bermesin bensin (ICE).
Seluruhnya akan tersedia dalam konfigurasi lima dan tujuh penumpang.
Chery Group berniat meluncurkan tujuh model baru sekaligus di Indonesia. Ada model hybrid hingga ICE.
