Sepanjang Mei, Bea Cukai Batam Ungkap Berbagai Pelanggaran dalam 54 Penindakan

jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam mencatat 54 kali penindakan sepanjang Mei 2026 yang mencakup berbagai pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, mulai dari peredaran rokok ilegal, pembawaan uang tunai tanpa pelaporan, penyelundupan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP), hingga masuknya pakaian bekas ilegal atau ballpress.

Di sektor cukai, Bea Cukai Batam melakukan 11 penindakan dengan total barang bukti mencapai sekitar 1,3 juta batang rokok ilegal.

Salah satu penindakan dilakukan pada 08 Mei 2026 di Perairan Pulau Citlim, saat petugas patroli laut menemukan sebuah speedboat tanpa nama yang mengangkut 380.800 batang rokok tanpa pita cukai.

Penindakan serupa kembali dilakukan di Perairan Tanjung Piayu pada 18 Mei 2026.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan sarana pengangkut yang ditinggalkan awak kapal di kawasan hutan bakau.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sebanyak 886.650 batang rokok ilegal berbagai merek yang kemudian diamankan bersama sarana pengangkutnya.

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Pada hari yang sama, patroli laut juga mengamankan kapal kayu tanpa nama di Perairan Pangkil yang membawa 80.990 batang rokok tanpa pita cukai.

Dalam kasus ini, pemilik barang mengajukan penyelesaian melalui mekanisme ultimum remedium sesuai ketentuan perundang-undangan.