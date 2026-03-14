Sepanjang Ramadan, Holywings Peduli Bagikan 10 Ribu Paket Makanan Hingga Santunan

jpnn.com, JAKARTA - Holywings Peduli membuktikan komitmen dalam meneruskan semangat kepedulian, solidaritas, dan nilai kemanusiaan di bulan suci Ramadan 2026.

Kali ini, Holywings Peduli menunjukkannya melalui program sosial berskala besar dengan membagikan 10.000 paket makanan berbuka puasa kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh outlet Holywings yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Tidak hanya pembagian makanan, Holywings Peduli juga menyalurkan santunan kepada anak-anak yatim piatu dan dhuafa di Livehouse Kemang, Jakarta Selatan.



Program itu dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang Ramadan 2026 dan menjadi bagian dari agenda rutin Holywings Peduli dalam menghadirkan dampak sosial yang nyata, khususnya bagi kelompok masyarakat prasejahtera, pekerja sektor informal, kaum dhuafa, serta anak-anak yatim piatu yang membutuhkan perhatian dan dukungan lebih.



Distribusi paket makanan berbuka puasa dilakukan di berbagai titik strategis, mulai dari kawasan permukiman padat penduduk, area jalan protokol, lokasi aktivitas pekerja harian, rumah singgah, hingga lingkungan sosial masyarakat berpenghasilan rendah.

Program tersebut menyasar masyarakat yang sehari-hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup, agar tetap dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan.



Selain pembagian makanan berbuka puasa, Holywings Peduli juga menyalurkan santunan kepada anak-anak yatim piatu dan dhuafa yang diadakan di Livehouse Kemang. Santunan diberikan sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, dan kepedulian terhadap masa depan anak-anak yang membutuhkan dukungan moral maupun material.



Pada kesempatan tersebut, Holywings Group melalui program CSR Holywings Peduli memberikan santunan berupa bantuan finansial kepada sejumlah anak yatim yang dibina oleh pengurus lingkungan kelurahan Bangka, Jakarta Selatan.



Rangkaian acara pada kegiatan santunan anak yatim ini dibuka dengan acara kuis interaktif dengan anak anak, dilanjutkan dengan tausiyah yang dipimpin oleh Ustadz Ja'ani Qurtuby, kemudian dilangsungkan acara buka bersama, dan ditutup dengan santunan anak yatim dengan total peserta 50 anak. Santunan yang diberikan berupa uang dan bingkisan Lebaran dalam goodie bag.



Salah satu pengurus lingkungan kelurahan Bangka dan juga sebagai ketua RW 01 Marsono, mengungkapkan rasa terima kasihnya.

"Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Holywings Peduli. Semoga Holywings Peduli dapat terus maju, berkembang, dan terus dapat membantu masyarakat," ungkapnya.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada bantuan materi semata, tetapi juga bertujuan membangun nilai empati, solidaritas sosial, dan kebersamaan di tengah masyarakat.



“Ramadan adalah bulan penuh keberkahan dan momentum terbaik untuk memperkuat rasa empati terhadap sesama. Melalui program pembagian 10 ribu paket makanan berbuka puasa serta santunan anak yatim piatu dan dhuafa ini, kami ingin hadir secara nyata di tengah masyarakat dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan langsung oleh mereka yang membutuhkan,” jelas Andrew Susanto.



Program Ramadan itu juga menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Holywings Peduli dalam menjalankan kegiatan sosial berkelanjutan yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu kemanusiaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Melalui pendekatan berkelanjutan tersebut, Holywings Peduli berupaya menciptakan dampak positif yang tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Dengan program pembagian 10.000 paket makanan berbuka puasa dan santunan anak yatim piatu selama Ramadan 2026 ini, Holywings Peduli menegaskan peran sebagai mitra sosial masyarakat yang konsisten menghadirkan program-program kemanusiaan yang relevan, berdampak, dan berkelanjutan, serta menjadi bagian dari solusi sosial bagi berbagai persoalan kemasyarakatan di Indonesia. (ded/jpnn)