Sepanjang Semester I 2026, MSIG Life Bayarkan Klaim Asuransi Rp545 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada nasabah dengan membayarkan klaim asuransi kesehatan dan meninggal dunia senilai total Rp545 miliar sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Dari total pembayaran klaim tersebut, sebesar Rp433,4 miliar merupakan klaim kesehatan, sedangkan Rp111,8 miliar merupakan klaim meninggal dunia.

"Pembayaran klaim ini menjadi bukti peran asuransi dalam menjaga keberlangsungan finansial keluarga ketika menghadapi risiko kesehatan maupun kehilangan pencari nafkah," kata Director & Chief Operating & IT Officer MSIG Life, Elly Susanti, Kamis (20/8).

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Berdasarkan data klaim nasabah individu MSIG Life, sebanyak 55% klaim meninggal dunia terjadi pada kelompok usia produktif, yakni 25 hingga 59 tahun.

Adapun perrinciannya, sebanyak 2% klaim terjadi pada nasabah berusia di bawah 25 tahun, 13% pada usia 25–44 tahun, 42% pada usia 45–59 tahun, dan 43% pada usia 60 tahun ke atas.

"Data tersebut menunjukkan bahwa risiko kehidupan dapat terjadi pada berbagai tahap usia, termasuk ketika seseorang masih berada dalam fase produktif dan memiliki tanggung jawab finansial terhadap keluarga," ucapnya.

Dia mengatakan bahwa pembayaran klaim merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan dalam memberikan kepastian bagi keluarga nasabah.

Komitmen tersebut didukung oleh kondisi kesehatan finansial perusahaan.