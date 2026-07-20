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Sepeda Listrik Volkswagen Bawa Teknologi Canggih, Ada Radar dan Kacamata Pintar

Sepeda Listrik Volkswagen Bawa Teknologi Canggih, Ada Radar dan Kacamata Pintar
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Sepeda listrik pintar (e-bike) keluaran Volkswagen. (VW)

jpnn.com - Pabrikan mobil asal Jerman, Volkswagen bersama n+ berkolaborasi meluncurkan sepeda listrik pintar atau e-bike kepada publik.

Sepeda listrik itu didukung teknologi sejumlah fitur mutakhir, salah satunya ialah Smart View.

Fitur itu disebut bisa membantu pengendara meningkatkan kesadaran terhadap kondisi sekitarnya.

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Menurut siaran Carscoops pada Minggu (20/7), sistem itu menggabungkan kamera yang menghadap ke belakang dengan sensor radar, sehingga bisa memantau kendaraan yang mendekat dari arah belakang.

Layar yang terintegrasi pada setang itu memungkinkan pengendara melihat kondisi di belakang tanpa harus menoleh dan peringatan dari radar memberi tahu pengendara ketika ada kendaraan yang semakin mendekat dari belakang.

Volkswagen dan n+ juga membekali sepeda listrik baru mereka dengan teknologi pencahayaan yang terinspirasi dari dunia otomotif.

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Strip LED yang dipasang di sepanjang rangka berfungsi sebagai lampu siang hari.

Lampu tersebut bisa berubah sesuai dengan tindakan pengendara. 

Pabrikan mobil asal Jerman, Volkswagen bersama n+ berkolaborasi meluncurkan sepeda listrik pintar atau e-bike kepada publik.

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