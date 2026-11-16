Sepekan Gabung Timnas Indonesia, Alta Ballah Terpukau dengan Sosok John Herdman

jpnn.com - JAKARTA - Alta Ballah mendapat pengalaman berharga mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia senior di Bali.

Alta mengaku mendapat banyak pelajaran baru selama sepekan bergabung dengan skuad Garuda.

Selain mendapatkan kesempatan berlatih bersama para pemain terbaik, bek Dewa United Banten FC itu juga dibuat kagum dengan sosok Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman.

Salah satu hal yang paling berkesan bagi Alta ialah melihat langsung John Herdman menangani pemain dan membangun suasana di dalam tim.

Menurut Alta, Herdman merupakan pelatih dengan karakter istimewa. "Menurut saya, Coach John (Herdman) adalah sosok pelatih yang sangat luar biasa,” katanya.

Dia terkesan dengan ketelitian sang pelatih dalam memperhatikan setiap detail, baik saat latihan maupun ketika berkomunikasi dengan pemain.

“Beliau sangat detail dalam setiap hal yang sangat diperhatikan," ujar Alta.

Tak hanya soal taktik dan kedisiplinan, keramahan Herdman juga menjadi perhatian tersendiri bagi pemain bernomor punggung 37 tersebut.