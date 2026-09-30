Sepekan Jadi Ibu, Adhisty Zara: Lelah yang Ikhlas dan Rela
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Adhisty Zara mengungkapkan perasaannya setelah sepekan menjalani peran sebagai seorang ibu.
Dia kini tengah menikmati momen bersama putra pertamanya, Benjiro Nayel Ali.
Hal tersebut disampaikan Adhisty Zara melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Dia memperlihatkan foto buah hati namun belum wajah secara utuh. Potret tersebut hanya menampilkan bagian bibir hingga dagu bayi.
Pada keterangan foto, bintang film Dua Garis Biru itu mengaku masih tidak menyangka bisa berada di fase tersebut.
Meski mulai merasakan lelah, dia menyebut kali ini ada keikhlasan dan kerelaan yang menyertainya.
“MasyaAllah, kadang masih enggak nyangka aku bisa sampai di titik ini. Di titik lelah, tapi untuk pertama kalinya aku ngerasa, lelah yang ikhlas dan rela,” tulis Adhisty Zara.
Bagi mantan anggota JKT48 itu, rasa lelah yang akan datang tidak menjadi persoalan.
Aktris Adhisty Zara mengungkapkan perasaannya setelah sepekan menjalani peran sebagai seorang ibu.
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