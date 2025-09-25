Sepekan Menjelang Konser Foo Fighters di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Foo Fighters segera menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta pada 2 Oktober 2025 mendatang.

Konser Foo Fighters yang dipromotori oleh Ravel Entertainment itu tentu sangat dinantikan oleh para penggemar.

Sebab, Foo Fighters terakhir kali datang ke Indonesia yakni pada 1996 silam. Setelah 29 tahun berlalu, band yang dimotori Dave Grohl itu akhirnya kembali ke Jakarta.

Tidak hanya itu, konser pekan depan juga sangat spesial karena kehadiran drummer baru Foo Fighters. Adapun Foo Fighters baru saja mengumumkan pemilihan Ilan Rubin sebagai personel baru.

Ilan Rubin tampil perdana bersama Foo Fighters di Fremont Theater di San Luis Obispo, California beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, vokalis Foo Fighters, Dave Grohl mengumumkan Ilan Rubin akan menjadi drummer resmi band.

Oleh sebab itu, konser Foo Fighters di Carnaval Ancol, Jakarta pada 2 Oktober 2025 tidak boleh terlewatkan.

Promotor Ravel Entertainment mengungkap perjuangan membawa Foo Fighters untuk kembali konser di Jakarta. CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy menjelaskan bahwa justru pihak manajemen atau agen Foo Fighters yang pertama kali menghubunginya lewat email.

"Sekitar sebulan sebelum konser Green Day, pihak Foo Fighters mengontak kami dengan subjek FF saja. Katanya Foo Fighters mau mengadakan tur Asia, ternyata mereka memang ingin ke Jakarta,” kata Ravel Junardy di Jakarta belum lama ini.