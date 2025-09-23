menu
Sepekan Sembunyi di Hutan, Pria yang Bakar Istri di Inhu Ini Tertangkap
Tampang pelaku MR yang bakar istri hidup-hidup di Inhu. Foto:Polres Inhu.

jpnn.com - Pelarian MR (56) warga Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), akhirnya berakhir.

Buronan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu ditangkap tim Polsek Peranap setelah hampir sepekan bersembunyi keluar masuk hutan dan lahan warga.

Penangkapan pelaku kasus suami bakar istri itu dilakukan pada Senin 22 September 2025 malam, di kebun kelapa sawit milik warga di Simpang Suar, Desa Pauh Ranap.

Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat yang melihat keberadaan pelaku menjadi kunci pengungkapan. Sekitar pukul 19.30 WIB, MR yang sedang duduk di bawah pohon sawit langsung disergap polisi tanpa perlawanan.

Dari tangan pelaku diamankan sejumlah barang bukti, antara lain botol berisi sisa pertalite, pakaian korban yang terbakar, tojok, pisau egrek, serta botol kecil berisi racun rumput.

MR diduga tega membakar istrinya, Sundrawilati, hingga perempuan itu tewas pada Selasa 16 September 2025 lalu di Jalan Napal, Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap.

Berdasarkan keterangan saksi, korban disiram bensin pertalite lalu disulut api dengan mancis oleh suaminya sendiri.

“Pelaku mengakui perbuatannya dan motifnya karena diliputi rasa cemburu serta curiga istrinya berselingkuh,” ujar Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar Selasa (23/9).

