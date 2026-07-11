Sepekan TC di Bali, John Herdman Bersiap Coret Pemain Timnas Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, bersiap mengambil keputusan penting setelah satu pekan pemusatan latihan (TC) di Bali.
Sejumlah pemain terancam dicoret karena pelatih asal Kanada itu akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memasuki fase kedua persiapan menuju Piala AFF 2026.
Herdman sebelumnya memanggil 50 pemain untuk mengikuti TC, tetapi pada gelombang pertama baru 23 pemain yang bergabung sejak 5 Juli 2026.
Selama enam hari terakhir, para pemain digembleng dengan latihan fisik berintensitas tinggi sebagai dasar pembentukan skuad.
"Kita lihat nanti. Kami akan memulai fase kedua," kata Herdman.
Mantan pelatih Timnas Kanada di Piala Dunia 2022 itu menegaskan seluruh pemain akan dinilai berdasarkan performa mereka selama menjalani latihan di Bali.
"Para pemain benar-benar telah menjalani enam hari latihan yang sangat intens secara konsisten, karena ini memang merupakan pemusatan latihan yang berfokus pada aspek fisik," ujarnya.
Seusai sesi latihan pertama berakhir, para pemain akan mendapat waktu istirahat beberapa hari.
Timnas Indonesia telah menjalani TC di Bali hampir sepekan. Pelatih John Herdman akan mulai mencoret pemain.
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