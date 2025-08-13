Seperti Ini Bentuk Dukungan Bea Cukai dalam Menyukseskan Sumatera Utara Rally 2025
jpnn.com, BELAWAN - Bea Cukai Belawan melakukan pemeriksaan terhadap tiga unit kendaraan balap yang diimpor sementara dari Malaysia.
Kegiatan tersebut sebagai wujud dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan Sumatera Utara Rally 2025.
Pemeriksaan ini dilaksanakan di area Pelabuhan Belawan pada Rabu (8/8).
Kendaraan-kendaraan tersebut masuk ke Indonesia dengan menggunakan fasilitas ATA Carnet.
ATA Carnet merupakan dokumen kepabeanan internasional yang memungkinkan pemasukan barang sementara tanpa kewajiban membayar bea masuk dan pajak impor selama barang tersebut akan diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu.
Fasilitas ini sering digunakan untuk kegiatan bersifat sementara seperti pameran, pertunjukan, dan kejuaraan olahraga.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Bea Cukai Belawan Ahmad Luthfi menyampaikan pelayanan dan pengawasan yang diberikan Bea Cukai merupakan bentuk komitmen dalam mendukung kegiatan berskala internasional.
“Kami memastikan proses pemasukan kendaraan peserta rally berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Ini adalah bentuk dukungan kami dalam menyukseskan Sumatera Utara Rally 2025,” kata Ahmad Luthfi dalam keterangannya, Rabu (13/8).
Bea Cukai Belawan melakukan pemeriksaan terhadap tiga kendaraan balap yang diimpor sementara dari Malaysia untuk dukung kelancaran Sumatera Utara Rally 2025
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Satgas Pemberantasan Penyelundupan Gagalkan Masuknya Ribuan Koli Barang Ilegal di Jambi
- Kanwil Bea Cukai Jakarta Terbitkan Izin Fasilitas TPPB Sementara untuk Perusahaan Ini
- Gandeng Forkopimda, Bea Cukai Gelar Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penindakan
- Bea Cukai Turut Lepas Ekspor Puluhan Ton Lada dan Ikan dari Bangka Belitung ke 4 Negara
- Bea Cukai Kendari Gagalkan Pengiriman 34 Ribu Batang Rokok Ilegal di 2 Lokasi Ini
- Dorong Peningkatan Ekonomi, Bea Cukai Kalbagsel Tetapkan Kawasan Pabean di KEK Setangga