Seperti Ini Rumah Hunian Danantara Buat Warga Terdampak Bencana Aceh Tamiang, Ada Video

Seperti Ini Rumah Hunian Danantara Buat Warga Terdampak Bencana Aceh Tamiang, Ada Video

Seperti Ini Rumah Hunian Danantara Buat Warga Terdampak Bencana Aceh Tamiang, Ada Video
Presiden Prabowo meninjau pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang. Foto: ss.YouTube Sekretariat Presiden

jpnn.com - ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto meninjau Rumah Hunian Danantara, di Kebun Tj Seumantoh, Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1).

Prabowo tampak pengin tahu seperti apa kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak bencana.

Presiden didampingi sejumlah pejabat, termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, meninjau hunian yang pembangunannya dimulai pada 24 Desember 2025 itu.

Dalam peninjauan tersebut, CEO Danantara Rosan Roeslani, memberikan penjelasan mengenai progres pembangunan hunian.

Menurut Rosan, Danantara tengah membangun sebanyak 600 unit hunian. Hunian tersebut dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, antara lain lima unit rumah dengan satu toilet dan kamar mandi, 14 dapur umum, musala, serta taman bermain.

Selain itu, hunian itu juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses WiFi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni.

Diketahui, sebanyak 198 unit telah selesai dibangun pada 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026.

