Seperti Inilah Suasana Terkini Nusantara yang Seharusnya Menjadi Ibu Kota Baru
Di tengah hamparan hutan tropis di pulau Kalimantan, sebuah kota baru mulai menunjukkan wujudnya.
Ada istana kepresidenan, perkantoran modern, gedung permukiman yang menjulang tinggi, serta jalanan yang lebar terlihat di kota ini.
Inilah Nusantara, kota futuristik yang dirancang untuk menjadi ibu kota baru Indonesia.
Namun, ada satu masalahnya.
Kota itu sunyi. Hampir terlalu sunyi.
Kota ini awalnya dirancang untuk menampung 1,2 juta orang pada tahun 2029. Tapi sejauh ini, baru sekitar 10.000 orang yang pindah ke sana.
Indonesia sudah menghabiskan miliaran dolar untuk membangun ibu kota baru. Namun, muncul kekhawatiran kalau rencana ini tidak akan membuahkan hasil.
Nusantara sangat kontras dengan ibu kota Indonesia saat ini, Jakarta.
Indonesia menghabiskan triliunan rupiah untuk membangun ibu kota baru, namun hanya sedikit yang benar-benar sudah pindah ke sana
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