'Seperti Masuk Lorong Waktu': Setahun Pemerintahan Prabowo Subianto
Ada proses rebranding yang dramatis saat Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden 2024.
Saat berkampanye, Prabowo yang lekat dengan sosok militer, dicitrakan sebagai sosok "gemoy", sambil berjoget di media sosial atau memeluk kucingnya untuk menarik simpati pemilih muda.
Sepertinya usaha tersebut berhasil, setelah hampir 20 tahun mencoba menjadi presiden, kali ini ia terpilih.
Namun, tak sedikit warga Indonesia yang punya ingatan yang berbeda tentang Prabowo.
Sebagai mantan komandan militer, Prabowo dituduh terlibat dalam penculikan dan penyiksaan aktivis pro-demokrasi pada akhir 1990-an, serta pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur dan Papua.
Ia secara konsisten membantah tuduhan tersebut.
Hari ini, tepat satu tahun masa jabatannya, ratusan pengunjuk rasa, aktivis, dan mahasiswa masih masih berada di balik jeruji setelah sejumlah unjuk rasa terjadi pada bulan Agustus, ketika publik marah karena besarnya tunjangan dan fasilitas yang diterima oleh anggota DPR dan para pejabat.
Puncaknya saat Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring, tewas ditabrak kendaraan lapis baja polisi di Jakarta.
Setahun setelah memenangkan pemilu karena pencitraan 'gemoy' yang menarik anak muda, kini banyak juga anak muda Indonesia menyatakan ketidakpuasannya
