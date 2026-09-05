September Flow PIK Hadirkan Yoga di Pantai hingga Pilates di Yacht

jpnn.com - Pilates atau latihan fisik yang berfokus pada kekuatan inti tubuh, fleksibilitas, postur, dan pernapasan di dalam studio mungkin sudah biasa.

Namun, bagaimana jika gerakan pilates dilakukan di atas kapal pesiar (yacht), atau yoga digelar di pasir putih dengan suasana tepi pantai?

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari September Flow, program wellness yang digelar PIK Tourism Board di Pantai Indah Kapuk (PIK) sepanjang September 2026.

Sejumlah aktivitas disiapkan untuk masyarakat yang ingin menikmati akhir pekan maupun waktu luang dengan suasana berbeda. Pilihannya, antara lain, yoga di pasir putih Aloha, Pilates On Yacht, Sunset Pilates di Sunset Pier, kegiatan spiritual, dan aktivitas wellness lainnya.

Rangkaian tersebut memberi alternatif bagi masyarakat yang ingin beristirahat dari rutinitas tanpa harus merencanakan perjalanan panjang keluar kota.

September Flow juga tidak dirancang hanya bagi mereka yang rutin berolahraga. Pengunjung bisa memilih pengalaman sesuai kebutuhan masing-masing, baik untuk bergerak, menikmati suasana, beristirahat, maupun menghabiskan waktu bersama orang terdekat.

Head of Tourism Development Agung Sedayu Group (ASG) Fenny Maria mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya PIK menghadirkan pengalaman wisata yang lebih beragam.