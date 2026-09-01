September Rawan Karhutla, Menhut Siap Optimalkan OMC dan Pasukan Darat

jpnn.com, PALEMBANG - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan pemerintah terus bersiaga dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terlebih sudah memasuki September.

Menurut dia, bulan ini menjadi paling krusial dalam penanganan karhutla.

Oleh karena itu, Menhut meminta kekuatan penanganan di lapangan, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, dan satgas darat, dimaksimalkan menghadapi periode tersebut.

“Karena September ini di puncak, ya, di puncak. Mudah-mudahan betul nanti kalau misalkan September sudah ada hujan, tapi kalau tadi kami dengarkan dari BMKG lagi saya dengar baru awal Oktober nanti ada potensi hujan. Jadi, sebulan ini adalah battleground,” ungkap Menhut Raja Juli Antoni dalam Rakor Penanganan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (31/8).

Menhut melakukan rapat koordinasi bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Danrem 044/GAPO, Kejaksaan Tinggi Sumsel, Danlanud SMH Palembang Kolonel Asep Wahyu Wijaya, Danlanal Palembang Kolonel Arry Hendrawan, Perwakilan DPRD Provinsi Sumsel, bupati, dan Wali Kota se Sumsel.

Menhut Raja Juli mengatakan OMC menjadi salah satu upaya yang perlu dimaksimalkan selama masih terdapat peluang untuk melakukan operasi tersebut.

“Karena bagaimanapun yang paling efektif ini memang OMC. Operasi Modifikasi Cuaca. Dan mumpung masih punya window untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca ini kami minta saran dari OMC,” ujarnya.

Selain OMC, Sekjen PSI itu menyebut water bombing dan pasukan darat sebagai bagian dari strategi penanganan Karhutla.