Sepuluh Remaja Tertangkap Basah Mau Tawuran
jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap sepuluh remaja yang berniat melakukan tawuran di kawasan Jalan Raya Tengah, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (8/5) dini hari.
Penangkapan dilakukan Brimob Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama Tim Perintis Polres Metro Jakarta Timur.
Dalam kegiatan patroli rayonisasi tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, tongkat golf, sepeda motor, dan telepon genggam.
"Seluruh remaja yang diamankan selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Maryanto dalam keterangan, Sabtu.
Saat patroli, dia mengatakan petugas bergerak cepat menuju lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan tawuran di Jalan Raya Tengah.
Petugas kemudian mendapati sekelompok remaja yang diduga hendak melakukan tawuran dan mengamankan mereka beserta sejumlah barang bukti untuk mencegah terjadinya bentrokan yang dapat membahayakan warga sekitar maupun pengguna jalan.
Henik mengungkapkan patroli gabungan rutin dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan kriminalitas dan kenakalan remaja di wilayah Jakarta Timur.
Menurut dia, kehadiran personel Brimob di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman serta mempersempit ruang gerak pelaku gangguan keamanan.
