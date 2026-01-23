Sepupu Ungkap Sosok Lula Lahfah: Enggak Pernah Lupa Sama Keluarga

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Sepupu mendiang Lula Lahfah, Kezia menceritakan sosok selebgram 26 tahun tersebut di matanya.

Menurutnya, kekasih Reza Arap itu merupakan sosok pribadi yang baik hati.

Tak hanya itu, Kezia menyebut bahwa mendiang Lula Lahfah merupakan sosok yang peduli terhadap keluarga.

"Baik banget. Orangnya enggak pernah lupa sama keluarga," ujar Kezia di kawasan Buaran, Jakarta Timur, Jumat (30/1).

Dia lantas mengungkapkan kepedulian yang ditunjukkan mendiang Lula Lahfah semasa hidupnya.

Salah satunya adalah sikap Lula yang kerap menanyakan ada atau tidak sesuatu yang diinginkan keluarganya ketika dirinya mengunjungi luar negeri.

"Misalnya dia (Lula) ke luar negeri, dia itu selalu nge-chat, kayak, ‘Mau titip apa?’. Pokoknya dia enggak pernah lupa deh sama keluarganya, selalu ingat, terus orangnya down to earth banget," tutur Kezia.

Dia tak menampik, hingga saat ini keluarga masih merasa kehilangan Lula Lahfah.