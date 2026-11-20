jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life) menjadi sponsor utama Sequis UI Ultra Run 2026 untuk mendukung masyarakat menjalani gaya hidup aktif dan sehat, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan.

President Director & CEO Sequis Life Ted Margono, mengatakan komitmen Sequis Life dalam Protecting Indonesian Lives tidak hanya dilakukan melalui penyediaan solusi perlindungan untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai risiko kehidupan, tetapi juga melalui berbagai inisiatif yang mendorong penerapan gaya hidup aktif dan sehat.

Dalam kolaborasi ini, Sequis Life menyediakan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) bagi lebih dari 5.000 pelari yang berpartisipasi dalam Sequis UI Ultra Run 2026.

Setiap peserta terdaftar memperoleh uang pertanggungan sebesar Rp30 juta untuk manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan selama periode pertanggungan 5–6 Desember 2026, sesuai ketentuan polis.

Dukungan ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi peserta sehingga mereka dapat mengikuti ajang dengan lebih tenang dan fokus menikmati pengalaman berlari.

“Kami percaya menjaga kesehatan dan memiliki perlindungan merupakan dua hal yang saling melengkapi. Melalui Sequis UI Ultra Run 2026, kami ingin mengajak masyarakat untuk terus bergerak aktif sekaligus semakin memahami pentingnya perlindungan diri. Dukungan ini juga menjadi bagian dari upaya Sequis Life dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik,” ujar Ted.

Sementara itu, Race Director Sequis UI Ultra Run 2026 Rut Cahaya Hutapea menjelaskan Sequis UI Ultra Run 2026 akan berlangsung dari malam hingga pagi dan diperkirakan diikuti lebih dari 5.000 pelari.

Mengusung tema “Freedom to Run”, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk menikmati pengalaman berlari sesuai dengan kategori, kemampuan, dan pace masing-masing.