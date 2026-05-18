SERABI 2026 dari Grab Dorong 1.800 UMKM Perempuan Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA - Grab Indonesia kembali menyelenggarakan ajang kumpul komunitas perempuan Mitra Grab Merchant melalui program Arisan SERABI (Sekumpulan Perempuan Bisa) Spesial Ulang Tahun 2026.

Director of Territory Jabo & ID Central Operations Grab Indonesia Iki Sari Dewi menyampaikan lewat tema "TEMAN PEREMPUAN BISA: Makin Ngerti Bisnis, Cuan Makin Manis", program tahun ini mengundang lebih dari 1.800 peserta yang tersebar di 13 kota di Indonesia.

“Bukan sekadar ajang berkumpul, Arisan SERABI 2026 dirancang untuk mentransformasi komunitas menjadi gerakan ‘Usaha Digital Anti Boncos’” ungkap Iki dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/5).

Dia mengatakan Grab mendorong pelaku UMKM untuk lebih melek data dan mampu meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan.

Strategi edukasi dalam Arisan SERABI 2026 bertumpu pada tiga pilar krusial untuk akselerasi bisnis Mitra Grab Merchant yaitu bisa ngerti tren, membantu mitra memahami pola permintaan konsumen melalui data tren.

Kedua, bisa matika, sebuah lokakarya penetapan harga online (online pricing workshop) yang mengajarkan rumus harga nyata agar margin online dapat menutupi seluruh biaya layanan dan termasuk biaya promo.

“Bisa mengembangkan usah, kami mendorong mitra memanfaatkan Grab Modal Mantul secara bijak dalam usaha mereka untuk memperbesar bisnis, dengan perhitungan yang sudah lebih terencana dan sehat,” jelas Iki.

GrabModal Mantul sendiri merupakan solusi modal usaha khusus bagi mitra Grab Merchant yang ingin memperbesar bisnisnya.