Seraf Naro Siregar Buka Keran Medali Indonesia di Asian Games 2026
jpnn.com, TOKYO - Seraf Naro Siregar mempersembahkan medali perdana untuk kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 dari cabang olahraga wushu.
Atlet kelahiran 17 September 2001 itu meraih medali perunggu pada nomor Men’s Changquan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Minggu (20/9).
Raihan tersebut menjadi perdana untuk kontingen Indonesia yang baru memulai perjuangan setelah dibuka pada Sabtu (19/9).
Pria asal Surabaya itu mengaku senang atas pencapaian yang diraih pada ajang Asian Games 2026.
Wajar nomor changquan sejatinya bukan spesialisasi dari atlet berusia 25 tahun tersebut.
“Untuk performa hari ini, saya bisa menampilkan cukup baik, seperti latihan biasa. Saya sudah cukup bangga dengan hasil hari ini karena memang persaingan di nomor ini sangat-sangat ketat.” ujar pria yang akrab disapa Naro itu.
“Bisa dilihat dari penilaiannya, jaraknya dekat semua. Jadi saya merasa sangat lega bisa mempersembahkan medali pertama untuk Indonesia.”
Pada nomor changquan tercatat atlet Macau yakni Chi Hin Kuong meraih medali emas dan rekannya Chi Kuan Song berhak membawa pulang perak.
Seraf Naro Siregar mempersembahkan medali perdana untuk kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 dari cabang olahraga wushu, Minggu (20/9)
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