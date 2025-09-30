menu
JPNN.com » Daerah » Riau » Serahkan Helm Disabilitas, Kapolda Riau Dorong Keselamatan Inklusif-Lalin Ramah Lingkungan

Serahkan Helm Disabilitas, Kapolda Riau Dorong Keselamatan Inklusif-Lalin Ramah Lingkungan

Serahkan Helm Disabilitas, Kapolda Riau Dorong Keselamatan Inklusif-Lalin Ramah Lingkungan
Kapolda Riau serahkan helm disabilitas, dorong keselamatan inklusif dan lalin ramah lingkungan. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau kembali menegaskan komitmennya menghadirkan lalu lintas yang aman, ramah lingkungan, dan inklusif melalui kegiatan bertajuk Kesadaran Kolektif Lingkungan dan Keselamatan Lalu Lintas, Selasa (30/9/2025).

Acara yang digelar bersama PT Hutama Karya, KitaBisa.com, serta komunitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) itu menghadirkan momen bersejarah berupa penyerahan helm disabilitas khusus bagi pengendara tunarungu.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyerahkan langsung helm tersebut yang didampingi Dirlantas Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, perwakilan PT Hutama Karya, dan KitaBisa.com.

Herry mengatakan kehadiran helm ini menjadi simbol nyata perhatian Polri terhadap hak keselamatan masyarakat disabilitas.

Menurutnya, keselamatan adalah hak semua orang, tanpa terkecuali. Helm disabilitas ini bukan sekadar alat pelindung, melainkan simbol keadilan, emansipasi, dan penghargaan bagi saudara-saudara penyandang disabilitas.

"Kami ingin pastikan lalu lintas di Riau ramah bagi semua kalangan,” ucap Kapolda dalam sambutannya.

Kapolda menegaskan inisiatif Ditlantas Polda Riau ini diharapkan bisa menjadi inspirasi di level nasional, bahwa keselamatan di jalan raya dan kelestarian lingkungan hanya akan bermakna jika dilakukan bersama-sama.

"Tanpa meninggalkan siapa pun, termasuk saudara-saudara penyandang disabilitas," tegas Kapolda.

