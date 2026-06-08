Serahkan Instrumen Ratifikasi Konvensi ILO 188, Menaker Yassierli Bawa Pesan Prabowo

jpnn.com, JENEWA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli membawa pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kehadiran negara dalam melindungi pekerja Indonesia, termasuk awak kapal perikanan yang bekerja di sektor berisiko tinggi.

Pesan tersebut akan ditegaskan Menaker Yassierli dalam rangkaian Konferensi Perburuhan Internasional atau ILC ke-114 berada di Jenewa, Swiss, salah satunya melalui agenda penyerahan instrumen asli ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan kepada Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

“Saya membawa pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara harus hadir melindungi pekerja di semua sektor, termasuk saudara-saudara kita yang bekerja di laut," kata Menaker Yassierli dalam keterangannya, Senin (8/6).

Melalui instrumen ratifikasi Konvensi ILO 188, lanjut Menaker Yassierli, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelindungan bagi awak kapal perikanan.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi ILO 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026.

Pengesahan tersebut menjadi dasar bagi Indonesia untuk melanjutkan proses formal di tingkat internasional melalui penyerahan instrumen ratifikasi kepada ILO.

Menaker Yassierli mengatakan ratifikasi Konvensi ILO 188 penting karena sektor penangkapan ikan memiliki tantangan besar.

Awak kapal perikanan bekerja jauh dari daratan, menghadapi risiko keselamatan, kondisi cuaca, durasi kerja yang berat, serta kerentanan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja.