Serahkan Rumah dan Mobil kepada Istri, Bedu Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Proses perceraian Bedu dan istrinya, Irma Kartika Anggreani tengah berjalan di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.
Setelah menjalani pernikahan selama 15 tahun, Bedu akhirnya memilih untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya itu.
Ditanyai soal harta gana-gini, pemilik nama Harabdu Tohar mengatakan, tak ada persoalan tersebut dalam permohonan cerainya.
Sebab, dia memutuskan untuk memberikan harta yang dimilikinya kepada sang istri.
"Harta gana-gini apaan, cuma rumah sama mobil doang. Sudah, kami kasih ke istri sudah," ujar Bedu di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (30/9).
Pria 46 tahun tersebut menegaskan, dirinya sudah memberikan semua hartanya kepada sang istri.
Bedu, bahkan berkelakar bahwa dirinya hanya mendapatkan kartu ATM yang tak ada saldonya.
"Semuanya diserahkan ke istri. Saya cuman dikasih ATM kosong," tuturnya.
