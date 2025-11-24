menu
Serang Lebanon, Israel Abaikan Tuntutan Gencatan Senjata

Sejumlah warga memeriksa puing-puing sebuah bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel sehari sebelumnya di kota selatan Tayr Debba, Lebanon, Jumat (7/11/2025). ANTARA/Xinhua/Ali Hashisho/aa.

jpnn.com - BEIRUT - Israel kembali menyerang Lebanon. Serangan udara di Beirut selatan itu menewaskan lima orang dan melukai 28 lainnya. Israel mengeklaim bahwa serangan itu menargetkan Kepala Staf Hizbullah Ali Tabatabai. Hizbullah telah mengonfirmasi bahwa Tabatabai tewas dalam serangan tersebut.

Presiden Lebanon Joseph Aoun pada Minggu (23/11), mengatakan bahwa serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut, merupakan bukti bahwa negara yang dipimpin Benjamin Netanyahu itu mengabaikan seruan berulang kali untuk menghentikan serangannya.

Dalam sebuah pernyataan, Aoun mengatakan serangan itu, yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Lebanon ke-82, merupakan "bukti tambahan bahwa Israel mengabaikan seruan untuk menghentikan agresinya terhadap Lebanon."

Israel "menolak untuk menerapkan resolusi internasional dan menolak semua upaya dan inisiatif yang bertujuan untuk mengakhiri eskalasi dan memulihkan stabilitas tidak hanya di Lebanon tetapi juga di seluruh kawasan," tambahnya.

Aoun menekankan bahwa Lebanon telah mematuhi penghentian permusuhan "selama hampir satu tahun" dan telah berulang kali mengajukan inisiatif untuk menjaga ketenangan.

Dia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional untuk "memikul tanggung jawab dan melakukan intervensi secara serius dan tegas untuk menghentikan serangan terhadap Lebanon dan rakyatnya, mencegah kerusakan dan pertumpahan darah lebih lanjut."

Pada Jumat (21/11), Aoun mengatakan Lebanon siap bernegosiasi dengan Israel "di bawah naungan PBB, AS, atau internasional bersama" untuk mencapai "akhir yang tuntas" dari serangan lintas batas Israel.

Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam juga mengutuk serangan Israel, menyerukan penyatuan semua upaya di belakang negara dan lembaga-lembaganya.

Lebanon mengecam serangan Israel di Beirut selatan. Lebanon anggap Israel mengabaikan tuntutan gencatan senjata.

Sumber ANTARA
