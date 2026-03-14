Serangan Air Keras ke KontraS Dinilai Teror Bertujuan Membungkam

jpnn.com, JAKARTA - Serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus memicu kecaman dari berbagai pihak. Aksi brutal ini dinilai sebagai bentuk teror terbuka yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengecam keras tindakan penyerangan tersebut. Ia mendesak aparat kepolisian segera mengungkap pelaku dan mengusut tuntas kasus ini.

"Hentikan teror ini. KIta kutuk penyerangan ini. Kita minta Polri segera menangkap pelakunya," kata Edi Hasibuan di Jakarta, Sabtu (14/3).

Menurut Edi, penyerangan yang dilakukan orang tak dikenal terhadap Andrie Yunus sangat brutal dan tergolong tindakan sadis. Ia menduga kuat aksi tersebut memiliki motif untuk membungkam korban yang dikenal aktif membela hak asasi manusia.

"Apa pun alasannya, aksi teror tidak bisa diterima. Pelaku harus segera ditangkap. Tangkap dan berikan hukuman berat," kata anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2012-2016 ini.

Edi menambahkan bahwa serangan terhadap pegiat HAM seperti Andrie Yunus menjadi perhatian serius karena dapat menciptakan iklim ketakutan di kalangan masyarakat sipil yang selama ini aktif menyuarakan keadilan dan kemanusiaan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku penyerangan. Kondisi Andrie Yunus pasca serangan air keras juga masih dalam penanganan medis. (tan/jpnn)