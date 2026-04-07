Serangan AS-Israel Menewaskan Kepala Intelijen IRGC

jpnn.com - TEHRAN - Serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan Kepala Organisasi Intelijen Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Majid Khademi. IRGC telah mengonfirmasi hal tersebut.

"Kepala organisasi intelijen IRGC, Majid Khademi, meninggal pagi ini akibat serangan Amerika-Zionis selama perang ketiga yang dipaksakan," kata IRGC dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/4), seperti dikutip kantor berita Fars.

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menyebut kematian Khademi sebagai akibat dari “kegagalan” AS dan Israel di medan perang. Dia menegaskan bahwa gugurnya Khademi tidak akan melemahkan angkatan bersenjata Iran.

"Pembunuhan dan kejahatan tidak dapat menggoyahkan cita-cita tanpa pamrih," ujar Khamenei dalam sebuah pesan terkait kematian Khademi.

Pemimpin tertinggi Iran itu mengatakan AS dan Israel telah "mengalami serangkaian kekalahan dalam perang yang dipaksakan kepada bangsa Iran, dan telah gagal menjalankan rencana jahat mereka." (antara/jpnn)