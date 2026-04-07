menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Serangan AS-Israel Menewaskan Kepala Intelijen IRGC

Serangan AS-Israel Menewaskan Kepala Intelijen IRGC

Serangan AS-Israel Menewaskan Kepala Intelijen IRGC
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Orang-orang menghadiri pertemuan untuk berjanji setia kepada Pemimpin Tertinggi baru Iran Mojtaba Khamenei di Lapangan Enghelab di Teheran, Iran, pada 9 Maret 2026. (ANTARA/Xinhua/Shadati)

jpnn.com - TEHRAN - Serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan Kepala Organisasi Intelijen Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Majid Khademi. IRGC telah mengonfirmasi hal tersebut.

"Kepala organisasi intelijen IRGC, Majid Khademi, meninggal pagi ini akibat serangan Amerika-Zionis selama perang ketiga yang dipaksakan," kata IRGC dalam sebuah pernyataan pada Senin (6/4), seperti dikutip kantor berita Fars.

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menyebut kematian Khademi sebagai akibat dari “kegagalan” AS dan Israel di medan perang. Dia menegaskan bahwa gugurnya Khademi tidak akan melemahkan angkatan bersenjata Iran.

Baca Juga:

"Pembunuhan dan kejahatan tidak dapat menggoyahkan cita-cita tanpa pamrih," ujar Khamenei dalam sebuah pesan terkait kematian Khademi.

Pemimpin tertinggi Iran itu mengatakan AS dan Israel telah "mengalami serangkaian kekalahan dalam perang yang dipaksakan kepada bangsa Iran, dan telah gagal menjalankan rencana jahat mereka." (antara/jpnn)

Serangan yang dilancarkan Amerika Serikat-Israel telah menewaskan Kepala Organisasi Intelijen IRGC Majid Khademi.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI