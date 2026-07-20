Serangan Iran ke Fasilitas Listrik Kuwait Memicu Kebakaran

jpnn.com - ISTANBUL - Kementerian Listrik, Air, dan Energi Terbarukan Kuwait menyatakan sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru Iran pada Minggu (19/7). Serangan itu memicu kebakaran.

Kementerian dalam pernyataan yang dikutip kantor berita pemerintah KUNA, menyebut itu merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait.

Menurut kementerian, serangan tersebut berdampak pada sejumlah besar unit pembangkit listrik.

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Kementerian menambahkan bahwa rencana tanggap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya.

Otoritas Kuwait juga melaporkan serangan serupa yang dilakukan Iran pada Sabtu (18/7).

Sebelumnya, militer Iran melalui pernyataannya pada Minggu, mengeklaim telah melancarkan serangan drone berskala besar terhadap dua instalasi militer Amerika Serikat di Kuwait.

Dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah Iran, IRIB, militer Iran menyatakan telah menyerang gudang amunisi di Camp Al Adiri, serta sistem rudal Patriot dan instalasi radar pertahanan udara di Pangkalan Udara Ali Al Salem.

Adapun ketegangan di Timur Tengah meningkat dalam beberapa hari terakhir setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran.